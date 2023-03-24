На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат. Загарбники змушені посилювати свої позиції за рахунок регулярних підрозділів армії РФ, зокрема, десантників.
Про це повідомив представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, за добу українські захисники знищили 332 окупантів та поранили ще 188. У самому Бахмуті відбулось 28 бойових зіткнень.
"Ми тут бачимо іншу тенденцію — не те, що вони відходять, а що через великі втрати їм доводиться посилюватися за рахунок підрозділів регулярної армії РФ, насамперед повітряно-десантних військ", — сказав він.
Ситуація у Бахмуті
Нещодавно командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що в боях за Бахмут найманці ПВК "Вагнер" втрачають значні сили і видихаються.
У Центрі спротиву повідомили, що окупанти почали проводити депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області у віддалені райони Російської Федерації.
Згідно з оцінкою аналітиків ISW, російська армія істотно сповільнила свій наступ під Бахмутом й натомість сконцентрувала зусилля на розгортанні маневрів на інших напрямках, зокрема, в районі Авдіївки.