За останню добу ЗСУ знищили 332 російських військових.

На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат. Загарбники змушені посилювати свої позиції за рахунок регулярних підрозділів армії РФ, зокрема, десантників.

Про це повідомив представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, за добу українські захисники знищили 332 окупантів та поранили ще 188. У самому Бахмуті відбулось 28 бойових зіткнень.

"Ми тут бачимо іншу тенденцію — не те, що вони відходять, а що через великі втрати їм доводиться посилюватися за рахунок підрозділів регулярної армії РФ, насамперед повітряно-десантних військ", — сказав він.

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Ситуація у Бахмуті

Нещодавно командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що в боях за Бахмут найманці ПВК "Вагнер" втрачають значні сили і видихаються.

У Центрі спротиву повідомили, що окупанти почали проводити депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області у віддалені райони Російської Федерації.

Згідно з оцінкою аналітиків ISW, російська армія істотно сповільнила свій наступ під Бахмутом й натомість сконцентрувала зусилля на розгортанні маневрів на інших напрямках, зокрема, в районі Авдіївки.

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