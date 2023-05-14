Вони намагаються вивозити свої сім'ї.

Серед зрадників на тимчасово окупованій території України поширюються панічні настрої. Чимало з них вже виїхали.

Водночас російське керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, пише спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров.

Зазначається, що колаборанти "сидять на валізах", вивозять сім'ї та намагаються обійти заборону.

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"Колаборанти на тимчасово окупованій території Херсонської області масово втікають до РФ. Серед зрадників на ТОТ поширюються панічні настрої, і чимало з них вже виїхало з території України. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї", - повідомив спікер.

Колаборанти тікають з окупованої території

Російські загарбники проводять "евакуацію" населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому самі окупанти та посіпаки росіян поспішають залишити цю територію.

Водночас у Скадовську та низці інших населених пунктів Херсонщини відбувається згортання діяльності окупаційних адміністрацій.

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