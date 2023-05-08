Вивезення документації та награбованого загарбники планують здійснити морським шляхом.

У Скадовську та низці інших населених пунктів Херсонщини відбувається згортання діяльності окупаційних адміністрацій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, у Скадовську спостерігається згортання діяльності районної та міської адміністрацій. В ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ. Вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації.

"На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне", - йдеться в повідомленні.

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В Генштабі зауважують, що, враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ.

Втеча російських окупантів з півдня України - що відомо

На тлі очікуваного українського контрнаступу російські окупанти тікають самі і вивозять населення окупованих територій Херсонської та Запорізької області.

Під виглядом "евакуації" російські військові викрадають автівки та займаються мародерством, повідомляв Генштаб. Через "евакуацію" на в'їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні затори.

Українська сторона прогнозує, що російські окупанти збираються використати вивезене населення окупованих територій як "живий щит" у майбутньому.

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