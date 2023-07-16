Більшість компонентів американського виробництва.

Російська Федерація продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі".

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела, в уламках боєприпасів знаходять компоненти американського (81%), швейцарського (8%), японського та німецького виробництва (по 3,5%).

Радник керівника ОП Владислав Власюк заявив, що РФ продовжує обходити західні санкції за допомогою інших країн. Зазначається, що постачання у РФ йде головним чином через Китай, країни Центральної Азії, Кавказького регіону і Туреччину. У цих країнах створюються фіктивні компанії, а тому виробник не знає, куди насправді поставляється електроніка.

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У МЗС ФРН заявили, що серйозно ставляться до таких повідомлень. Однак вони припускають, що частина компонентів могла бути поставлена ще до початку повномасштабного вторгнення.

Західні компоненти у російському озброєнні

У 2022 році РФ придбала у Заходу компоненти, пов'язані з військовою технікою, на $20,3 мільярда.

За даними Politico, експорт ключових західних мікрочіпів та електроніки, які потрібні РФ для продовження війни проти України, повернувся до досанкційного рівня.

Нещодавно стало відомо, що Росія отримує мікрочіпи через фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу.

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