Через фірми-посередники до РФ поставили чіпів на 777 млн доларів.

До Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями, незважаючи на запроваджені проти РФ санкції через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як ідеться в розслідуванні видання Reuters, для продажу мікрочіпів Росії було створено фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані у березні 2022 року, до РФ поставили чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

Видання пише, що з березня 2022 року протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менше 20 млн доларів.

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Іншою фірмою виявилася турецька Smart Trading Ltd., заснована гендиректором російської логістичної фірми Novelco Григорієм Григор'євим. Згідно з російськими митними деклараціями, компанія поставила напівпровідників американського виробництва на мінімум 660 тисяч доларів.

Розслідувачі також виявили один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філіал в Стамбулі і відправляє товари до Росії з Туреччини, незважаючи на торгові обмеження США та ЄС щодо Росії.

Зазначається, що щойно такі товари прибувають до Туреччини, відвантаження обробляються для реекспорту. Після цього продукція може постачатися до Росії повітряним, морським, автомобільним чи залізничним транспортом.

За даними розслідувачів, обходити санкції Росії допомагає і компанія в Естонії. Фірма Elmec Trade, яка базується в Таллінні, з 1 квітня до 31 жовтня 2022 року відправила до Росії товарів на суму не менше 17 млн доларів.

Генеральний менеджер Elmec Trade Олександр Фоменко заявив Reuters, що його компанія купує продукцію через офіційні канали, дотримується всіх вимог законодавства та дотримується всіх санкційних та експортних обмежень.

Водночас у відповідь на запитання, як його компанія може продовжувати експорт Analog Devices та інших західних чіпів через кілька місяців після того, як виробники оголосили про призупинення продажів до Росії, він сказав, що "більшість" поставок – це замовлення, розміщені минулого року. За його словами, поставки були затримані через збої в транзиті через пандемію.

При цьому Analog Devices не відповіла на запити журналістів про коментарі.

Санкції проти РФ: останні обмеження

Велика Британія запровадила санкції проти п'яти російських силовиків і військових за тортури проти українців і війну в Україні.

Крім того, США ввели санкції проти декількох десятків росіян через звинувачення у порушенні прав людини в Україні. Як заявило Міністерство фінансів США, за порушення прав цивільних українців на окупованих територіях, накладено санкції на чотирьох осіб, звинувачених у "фільтраційних операціях Росії".

Раніше також повідомлялося, що Європейський Союз у новому дев'ятому пакеті санкцій проти Росії планує запровадити обмеження щодо російських виробників безпілотних літальних апаратів. ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях.

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