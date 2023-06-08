Європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які перепродають отримане в Росію.

Експорт ключових західних мікрочіпів та електроніки, які потрібні РФ для продовження війни проти України, повернувся до досанкційного рівня. Країна-агресор посилила свої зусилля, щоб обійти санкції.

"На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні", — сказав Джим О'Браєн, координатор із питань санкцій у Державному департаменті США, якого цитує Politico.

Як зазначається, йдеться про мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, які необхідні для створення сучасної зброї. За словами О'Брайена, проблема полягає у тому, що європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які перепродають отримане в Росію.

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Посадовець наголосив, що обхід санкцій залишається "суттєвою проблемою". Наразі США виявили причетність до цього п'яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.

Росія обходить санкції - останні новини

Як раніше інформував УНІАН, попри найбільшу у світі кількість санкцій, у РФ досі є ресурси купувати технології і випускати зброю для війни проти України.

ЗМІ регулярно виявляють нові шляхи обходу РФ санкцій. Зокрема, відомо, як Кремль купує мікрочіпи у нідерландських виробників.

У поставках мікрочіпів на ринок агресора в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex.

Нещодавно повідомлялося, що до РФ продовжують постачати мікрочіпи, використовуючи фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані в березні 2022 року, в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів.

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