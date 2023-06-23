Закупівлі не здійснюються напряму – більшість технологій подвійного призначення імпортуються з Китаю.

Росія використовує лазівки, купуючи у Заходу величезну кількість технологій, які вона використовує для війни проти України. Понад 60% імпортованих найважливіших компонентів зброї РФ надходять від американських компаній.

Як пише Newsweek, з березня по грудень 2022 року путінський режим імпортував компонентів, пов'язаних з військовою технікою, на $20,3 млрд, що всього на 15% менше порівняно з 2021 роком. Загалом Росія придбала технології 155 компаній зі штаб-квартирами в США, Європі, Азії та на Близькому Сході. 66% іноземних критичних компонентів в системах озброєння, які російські військові використовували в Україні, були вироблені компаніями зі штаб-квартирою в США.

Зазначається, що закупівлі не проводяться напряму – велика частина технологій подвійного призначення імпортуються з Китаю. За даними KSE, в російській техніці було ідентифіковано 1057 іноземних компонентів. Мікрочіпи та процесори складають майже половину всього імпорту, але Москва також імпортує багато інших товарів, що використовуються в навігаційних та комунікаційних системах та інших елементах сучасної війни.

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У деяких випадках потік критичних компонентів збільшився за перші три місяці 2023 року: на 28% більше підшипників і на 27% більше навігаційних і сенсорних систем порівняно з останнім кварталом 2022 року. У чотирьох типах крилатих ракет російського виробництва – Х-59, Х-101, "Калібр" і "Іскандер" – були виявлені імпортні мікросхеми, процесори, приймачі, пристрої пам'яті, транзистори, перетворювачі постійного струму та інші компоненти.

Іноземні комплектуючі були виявлені в 7 типах російської бронетехніки і артилерійських установках, включно з ЗРК "Тор-М2" і танком Т-72, а також в семи різних типах безпілотників, в тому числі в російському "Орлані-10" і двох іранських моделях "Шахед-131" і "Шахед-136".

На найважливіші компоненти, вироблені п'ятьма американськими компаніями – Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation і Advanced Micro Devices (AMD), – припадає 52% технологічного імпорту, але Росія також отримує доступ до товарів більшого числа середніх і малих фірм, ніж повідомлялося раніше.

Іноземні компоненти в російській зброї

Компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе, яка була створена білорусами і працює в литовському Вільнюсі продовжує постачати росіянам військове обладнання. Відбувається це, незважаючи на заяву компанії про вихід з російського ринку. З початку повномасштабної війни РФ проти України російська компанія "Мезон-А", яка входить до групи Yukon, отримала від російських клієнтів за продані товари не менше 2,3 млн євро.

Як ідеться в документі санкційної групи Єрмака-Макфола, понад 80% електронних компонентів у російських ракетах припадають на компанії з США. Другою країною в рейтингу частки електроніки є Швейцарія (8%). На Японію і Німеччину припадає по 3,5%.

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