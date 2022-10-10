Внаслідок удару серйозно постраждали червоний та жовтий корпуси КНУ імені Шевченка.

Під час ракетного удару по центру Києва у понеділок, 10 жовтня, було пошкоджено жовтий та червоний корпуси Київського університету імені Тараса Шевченка, а також будівлю бібліотеки імені Максимовича.

Про це заявив ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров це в ефірі Українського радіо.

"Пошкоджено не лише жовтий корпус Інституту філології на бульварі Шевченка, 14, будівлю бібліотеки імені Максимовича по Володимирській, 62, а уражений також і красень червоний корпус – символ України і столиці Києва. Практично весь другий поверх з боку бібліотеки Максимовича, вікна центрального фасаду до колон на другому й третьому поверхах вирвало вибуховою хвилею. На зеленій зоні позаду червоного корпусу є ушкодження, постраждав також корпус хімічного факультету, розташований у дворі червоного корпусу", – розповів Бугров.

Відео дня

Відомо, що внаслідок атаки російських окупантів у жовтому корпусі серйозно постраждала колишня кафедра російської філології (нині – кафедра східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій).

За словами ректора універститету, пари в червоному корпусі були заплановані на другу зміну, тому студентів там не було. Через ракетний удар здобувачів освіти перевели на дистанційну форму навчання.

"На цей тиждень ми оголосили дистанційне навчання, бо наживо навчалися в цей період студенти філософського факультету і частково історичного. Студенти-юристи, які в першу зміну, цього тижня мають самостійну роботу. А в жовтому корпусі студенти-філологи зараз перебувають на онлайн-навчанні, саме це, на щастя, врятувало багатьох, хто би рухався сюди на заняття. Далі будемо діяти за ситуацією", – наголосив Бугров.

Керівник КНУ зазначив, що для відновлення приміщень університету, ймовірно, буде надана допомога. За цієї умови ремонт не триватиме довго.

"Ці споруди – не лише навчальні корпуси, а й пам’ятки архітектури. Наближається зима, і їх необхідно зберегти в належному стані. Якщо буде все організовано, то протягом двох тижнів, на мою думку, можна буде впоратися", – пояснив він.

Бугров також прокоментував відео з дівчиною, яка потрапила під обстріл біля червоного корпусу, і вкотре наголосив на необхідності дотримуватися правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

"Ми бачили це відео дівчини, яка йшла біля університету і знімала під час вибуху. Вочевидь, це не наша студентка, бо в цей час не було занять. Ми проводимо зараз курси домедичної підготовки, інструктажі на випадок пожежної безпеки. Минулого тижня у нас було псевдо-замінування червоного корпусу, ми проводили евакуацію і зараз абсолютно чітко враховуємо всі виклики цього казусу. Тож ми інструктуємо всіх. Але це треба робити змалку, з дитсадочкового віку, щоб навіть діти знали, як правильно евакуюватися, навички треба формувати і робити рефлекторними. Якщо тривога, то треба падати, а не фільмувати", – резюмував ректор університету.

Ракетний удар по Києву

Вранці 10 жовтня Росія влаштувала масований удар по містах України. Під потужний обстріл потрапив центр Києва. Атака окупантів обірвала життя шістьох жителів столиці, ще 51 людина постраждала.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів у столиці зазнали пошкоджень різного ступеню 45 житлових будинків, 6 закладів освіти, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів культури, 2 адміністративні будівлі, 2 заклади адміністративної сфери та 5 закладів охорони здоров'я.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки по центру столиці загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока. Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі.

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