У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка.
Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка", - зазначив він.
За словами Ткаченка, наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Масований ракетний удар по Україні: що відомо
Зранку 10 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомом, що Росія атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, у Шевченківському районі внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.
Через масований обстріл у Києві зупинилось метро. Всі станції працюють як укриття.
Також серія вибухів пролунала у Дніпрі. За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста.
Повідомляється про вибухи на Житомирщині та Київщині. Також вибухи пролунали у Тернополі. Голова Хмельницької ОВА заявив, що в області працює ППО.
У Львові через масовані атаки росіян закрили школи, почалися перебої з мобільним зв'язком.