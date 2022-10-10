Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка", - зазначив він.

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За словами Ткаченка, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Масований ракетний удар по Україні: що відомо

Зранку 10 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомом, що Росія атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, у Шевченківському районі внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Через масований обстріл у Києві зупинилось метро. Всі станції працюють як укриття.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі. За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста.

Повідомляється про вибухи на Житомирщині та Київщині. Також вибухи пролунали у Тернополі. Голова Хмельницької ОВА заявив, що в області працює ППО.

У Львові через масовані атаки росіян закрили школи, почалися перебої з мобільним зв'язком.

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