Російські загарбники завдають ударів по Херсону під час евакуації людей із затоплених частин міста.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"Росіяни обстрілюють Херсон", - повідомив Прокудін.
Голова ОВА зазначив, що російські загарбники наносять удари по прибережних територіях та центральній частині міста.
Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстрілюють Херсон у той момент, коли триває евакуація людей із затопленої частини міста після підриву загарбниками Каховської ГЕС.
"Звичайні терористи", - наголосив Єрмак.
В результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон. З цих населених пунктів евакуюють людей і тварин.
Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook, внаслідок російського обстрілу постраждали люди.
"Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
В МВС уточнили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.
"Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше - людські життя", - сказано у повідомленні.
Підрив Каховської ГЕС - евакуація
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів було підтоплено. 7 червня з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Наразі відомо про трьох жертв, проте їхня кількість може бути більшою.
Сьогодні начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що в області 53-річний чоловік став жертвою підтоплення, відмовившись від евакуації.
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста також звернули увагу, що повінь у Херсонській області через підрив Каховської ГЕС створила для України ще одну несподівану проблему - міни, віднесені водою з мінних полів, тепер розсіяні по всій зоні паводку. Ця проблема існуватиме десятиліттями.