Російські загарбники наносять удари по прибережних територіях та центральній частині міста.

Російські загарбники завдають ударів по Херсону під час евакуації людей із затоплених частин міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Росіяни обстрілюють Херсон", - повідомив Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що російські загарбники наносять удари по прибережних територіях та центральній частині міста.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстрілюють Херсон у той момент, коли триває евакуація людей із затопленої частини міста після підриву загарбниками Каховської ГЕС.

"Звичайні терористи", - наголосив Єрмак.

В результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон. З цих населених пунктів евакуюють людей і тварин.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook, внаслідок російського обстрілу постраждали люди.

"Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

В МВС уточнили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

"Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше - людські життя", - сказано у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - евакуація

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів було підтоплено. 7 червня з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Наразі відомо про трьох жертв, проте їхня кількість може бути більшою.

Сьогодні начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що в області 53-річний чоловік став жертвою підтоплення, відмовившись від евакуації.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста також звернули увагу, що повінь у Херсонській області через підрив Каховської ГЕС створила для України ще одну несподівану проблему - міни, віднесені водою з мінних полів, тепер розсіяні по всій зоні паводку. Ця проблема існуватиме десятиліттями.

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