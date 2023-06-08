В області наразі підтоплено території трьох громад.

У Миколаївській області 53-річний чоловік став жертвою підтоплення, відмовившись від евакуації. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Він зазначив, що через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад області.

"На зараз маємо одну жертву – чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - повідомив Шайхет.

Очільник поліції Миколаївщини розповів, що місцеві правоохоронці працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.

За словами Шайхета, ситуація перебуває на контролі.

"Звертаюсь до місцевих жителів: якщо ви потребуєте будь-якої допомоги, одразу телефонуйте "102". Та в жодному разі не нехтуйте можливістю евакуюватися на безпечні території", - закликав він.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС та наслідки катастрофи

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого на Херсонщині підтоплено десятки населених пунктів. Найбільше постраждав лівий берег Дніпра, який перебуває під окупацією.

З підконтрольної Україні частини області постраждалих евакуюють у безпечні регіони. Окупанти ж залишили жителів лівобережжя напризволяще.

7 червня з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Наразі відомо про трьох жертв, проте їхня кількість може бути більшою.

Зачепила "велика вода" і Миколаївську область. Раніше повідомлялось про затоплення 11 населених пунктів Снігурівської громади.

Окрім того, до критичного наближається рівень води в акваторії Миколаєва.

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