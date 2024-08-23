На території станції нібито знайшли дрон.

У Росії заявили, що Україна нібито намагалася атакувати дроном-камікадзе Курську атомну електростанцію.

Пропагандистський ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що "український" безпілотний літальний апарат посадили засобами радіоелектронної боротьби в безпосередній близькості від станції.

БПЛА з маркуванням "Army of Drones" нібито знайшли недалеко від сховища відпрацьованого ядерного палива. "Бойова частина дрона - кумулятивна, являє собою головну частину від пострілу протитанкової гранати", - йдеться в повідомленні.

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Курська АЕС

Як повідомляв УНІАН, учора Путін сказав, що українські військові вночі "намагалися завдавати ударів" по атомній електростанції в Курчатові. Москва повідомила про це Міжнародне агентство з атомної енергії, там пообіцяли відправити своїх представників на АЕС.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав журналістам, що особисто приїде в Курську область, щоб відвідати російську атомну електростанцію. Потім він хоче вирушити в українську столицю і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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