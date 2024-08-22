Переправлення російських загарбників через річки часто здійснюється в паніці, зазначив український артилерист.

Триває війна в Україні, і захисники нашої країни заявили, що просуваються до оточення приблизно 3000 російських військ, які притиснуті до річки в Курській області Росії.

Коли РФ намагалася запобігти оточенню своїх військ між річкою Сейм і українським кордоном, українська сторона використовувала поставлені США ракетні системи HIMARS і дрони з вибухівкою для завдання ударів по понтонних переправах і устаткуванню для наведення мостів, пише The Wall Street Journal, посилаючись на відомості наших військових.

Видання з'ясувало, що російські окупанти в районі річки Сейм відрізані від ліній постачання. "Тепер, коли ми підірвали три їхні мости, питання часу, коли ця кишеня закриється для них", - сказав командир розвідувального підрозділу 14-го полку Збройних сил України, який має позивний "Хорват".

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Журналісти додали, що для переправлення через Сейм супротивники збирають понтонні мости, а наші бійці розбивають їх артилерією. За словами воїна Андрія з 44-ї української артилерійської бригади, яка використовує поставлені Заходом артилерійські знаряддя M777, переправлення росіян через річки часто здійснюється в паніці, і в цей час українська сторона їх обстрілює. "Росіяни спішно переправляють усіх, кого можуть", - додав він.

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На початку серпня ЗСУ почали наступальну операцію в Курській області Росії, і звільнили понад 90 населених пунктів, а також створили військову комендатуру.

За відомостями видання Forbes, на Курщині захисники України намагаються ізолювати шматок території, що розташований між кордоном нашої країни і річкою Сейм, - це майже 300 квадратних миль (1 миля - понад 1,6 кілометра). Стало відомо, що ліквідовано три російські мости.

20 серпня аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке писав, що "зашморг" для росіян стискається - українським військам залишилося ще 2,6 кілометра для створення "котла".

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