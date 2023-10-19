Раніше такі заходи безпеки були тільки в Севастополі.

Росія розширила практику використання дресированих дельфінів для захисту своїх кораблів в окупованому Криму. Тепер тварини захищають окупантів ще й в бухті Донузлав, повідомляє Naval News.

Видання зазначає, що одним із перших кроків на початку вторгнення в Україну у 2022 році було розміщення навчених дельфінів біля входу в бухту Севастополя. А тепер загони для дельфінів були помічені на іншій російській військово-морській базі – в Донузлаві, що на північний захід від Євпаторії.

"Ймовірно, це розгортання для захисту від українських спецпризначенців, які становлять реальну загрозу в цьому районі", – зазначає видання.

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Донузлав знаходиться значно ближче до контрольованої Україною частини українського узбережжя, ніж Севастополь. Загони з дельфінами тут встановили у вересні, що співпадає в часі з посиленням активності українських спецпідрозділів у північній частині Чорного моря. Зокрема згадується захоплення газових платформ у морі та нальоти на військові цілі вздовж узбережжя Криму.

Дельфіни, ймовірно, мають захистити кораблі від водолазів із мінами та водолазів-розвідників. Зазначається, що треновані дельфіни можуть не лише повідомити свого господаря про появу чужинців, але навіть здатні атакувати і завдавати травм водолазам.

Зараз Донузлав використовується для стоянки ракетних корветів, десантних катерів і деяких допоміжних суден, включаючи корабель підтримки підводних човнів.

Рейди українських спецпризначенців в Криму

Як писав УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка" – газовидобувні платформи, які Росія вкрала з-під Одеси у 2014 році та перемістила ближче до Криму. Значну роль в їх поверненні зіграли спецпризначенці.

Також ми розповідали, що українські спецпризначенці неодноразово висаджувалися безпосередньо на кримському узбережжі. На жаль, остання така операція, що відбулася 4 жовтня, пройшла не зовсім вдало. Тоді загинув щонайменше один український боєць, ще один потрапив у полон.

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