 Україна повернула під контроль «вишки Бойка» / фото УНІАН, Павлишак Олексій

Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка" у Чорному моріповідомляє Головне управління розвідки.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

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Також під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. 

"Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.", - зазначають у ГУР.

"Вишки Бойка" - що відомо

"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. У розвідці зауважують, що ці ділянки є предметом інтересу для обох сторін, контроль над ними періодично переходить то до України, то до Росії.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що це сцецифічний об’єкт, оскільки це додаткові конструкції, які знаходяться в територіальному морі і за межами територіального моря, у виключній морській економічній зоні України. За її словами, самі вишки росіяни використовували для того, щоб розміщувати там розвідувальну та радіолокаційну апаратуру, а можливо і якісь протиповітряні засоби.

За її словами, знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту.

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