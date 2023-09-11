Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш"

Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка" у Чорному морі, повідомляє Головне управління розвідки.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

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Також під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

"Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.", - зазначають у ГУР.

"Вишки Бойка" - що відомо

"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. У розвідці зауважують, що ці ділянки є предметом інтересу для обох сторін, контроль над ними періодично переходить то до України, то до Росії.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що це сцецифічний об’єкт, оскільки це додаткові конструкції, які знаходяться в територіальному морі і за межами територіального моря, у виключній морській економічній зоні України. За її словами, самі вишки росіяни використовували для того, щоб розміщувати там розвідувальну та радіолокаційну апаратуру, а можливо і якісь протиповітряні засоби.

За її словами, знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту.

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