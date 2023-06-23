Дельфіни повинні врятувати російський окупаційний флот від водолазів.

Росія значно посилила охорону головної бази свого Чорноморського флоту у Севастополі. З цією метою використовують навіть дресированих дельфінів, повідомляє британська розвідка.

Так, росіяни облаштували як мінімум чотири шари мереж і бонових загороджень, що закривають вхід в гавань. Але цим система оборони не обмежується.

"В останні тижні цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців. [Супутникові] знімки показують, що плавучих загонів для ссавців в гавані стало майже вдвічі більше, і, швидше за все, там мешкають дельфіни-афаліни", – йдеться в повідомленні.

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Британська розвідка зазначає, що дресированих морських тварин Росія застосовує і в Арктиці. Там використовують не дельфінів, а китів-білух і тюленів, перед якими ставлять різні завдання.

"Ті, що розміщені в гавані Севастополя, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", – вважає британська розвідка.

Ситуація в Севастопольській бухті

Раніше журналісти з'ясували, що Росія значно посилила систему захисту Севастопольської бухти. Крім згаданих сіток і дресированих дельфінів, вхід в бухту захищають ракетно-артилерійські системи і засоби ППО.

Настільки складні заходи захисту знадобилися окупантам з огляду на те, що Севастопольська гавань вже неодноразово ставала об'єктом атак морських і повітряних безпілотників. Востаннє така атака була здійснена наприкінці квітня.

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