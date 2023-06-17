Ударні вертольоти використовують ракети більшої дальності, що дало перевагу ворогу.

Російські окупанти перекинули на південь України понад 20 гелікоптерів, щоб таким чином стримати наступ українських військових.

"З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні", - повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала зображення, які свідчать про те, що РФ перекинула на аеродром в окупованому Бердянську понад 20 додаткових вертольотів. На думку працівників спецслужби, авіація, ймовірно, допомогла загарбникам отримати часткову перевагу на півдні України. Потужну роль зіграли ударні вертольоти, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

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Наступ ЗСУ - що відомо

У Міноборони повідомили, що українські війська ведуть активний наступ на півдні. Сили оборони мають тактичний успіх, просуваються на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів та закріплюються там.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов зазначав, що наразі українська армія перехоплює ініціативу у війні з росіянами. Однак, для нарощення сили та перемоги потребує далекобійного озброєння дальністю до 200 кілометрів.

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