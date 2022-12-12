За його словами, як мінімум до весни українці будуть у стані постійної перманентної ракетної загрози.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що ще 9 місяців тому в РФ перевели виробництво "калібрів" та інших крилатих ракет на роботу у три зміни. Результат цього рішення окупантів з'явився тільки зараз, у грудні.

В ефірі "Еспресо" він нагадав, що ще у березні Генштаб заявляв про збільшення виробництва ракет.

"Очевидно, що саме зараз у грудні, за 9 місяців, така робота у три зміни дала росіянам результат. Якщо говорити, що у червні-липні могло бути питання про те, що навряд чи противник може відновити запаси своїх високоточних ракет, то зараз виходить, що у них є можливість буквально "з коліс" поповнювати свої ракетні арсенали", - пояснив Киричевський.

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Експерт зауважив, що у листопаді Міноборони України заявляло про темп виробництва росіян у 120 ракет типу Х-101 за весь час війни, а за три тижні після того ГУР називає удвічі більшу. Він додав, що це може пояснюватись уточненням даних, які отримала розвідка.

"Або ж ще більш неприємний для нас момент, що противник міг за останні декілька тижнів прискорити темпи виробництва. Є ще тривожна тенденція, що останні два місяці росіяни прискорили виробництво бойових літаків. Досі вважалося, що під тиском санкцій Росія в принципі не зможе виготовляти військові літаки, але, на жаль, трохи не так. Виходить за жовтень-листопад російський оборонно-промисловий комплекс зміг дати армії РФ до десяти літаків Су-24, також сумарно до десяти літаків Су-30СМ і Су-35С і навіть росіяни змогли виготовити аж п'ять транспортних літаків Іл-76МД90", - заявив Киричевський.

За його словами, у попередні роки російські літакобудівники стабільно зривали графіки поставок, але тепер ситуація змінилась. Це стосується й виготовлення ракет.

"А тепер, якщо виявляється, що кожна масована атака для них - два місячних еквіваленти виробництва лише по ракетах Х-101 та "калібр", то це означає, що росіяни мають запас ракет на 3-5 ракетних обстрілів мінімум, і що у них немає факторів, які могли б їх зупинити. Навіть, якщо виявиться, що наступний ракетний удар буде зовсім безрезультативним, то все одно противник має ресурс для нових атак, і як мінімум до весни ми будемо у стані постійної перманентної ракетної загрози", - пояснив Іван Киричевський.

Скільки ракет залишилось у РФ: останні новини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що у Росії лишилося ракет ще на три-чотири масованих атаки.

6 грудня міністр оборони нашої держави Олексій Резніков сказав, що у РФ залишилось до 30% ракет "Калібр" від довоєнної кількості.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 грудня повідомили, що Україні загрожує ще до п’яти хвиль масованих ракетних ударів з боку Російської Федерації.

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