Якщо певних ракет у РФ залишилося менше 10%, то ракет С300 ще є " занадто багато".

Росія має ракет ще для 3-4 масованих обстрілів України, рівноцінних атакам 15 листопада.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив в ефірі Радіо Свобода. За його словами, Україна має достеменну інформацію про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння.

"Маємо розуміння, скільки залишилося. Певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину", - сказав Данілов.

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Що стосується високоточних ракет, то за словами секретаря РНБО, є чітке усвідомлення, скільки вони на сьогодні їх мають.

"Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами", – зауважив Данілов.

Він нагадав, що той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших.

"Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", – сказав секретар РНБО.

Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 дронів-камікадзе.

За даними МВС, внаслідок масованого ракетного удару РФ загинула одна людина, ще шість зазнали поранень.

15 листопада речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що таким чином окупанти перевищили кількість ракет, випущених під час масованого ракетного удару 10 жовтня, коли спрямували на Україну 84 ракети.

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