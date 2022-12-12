Ворог може ще кілька разів запустити по українській землі до 90 ракет, зазначили в ГУР МО.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Україні загрожує ще до п’яти хвиль масованих ракетних ударів з боку Російської Федерації.

У супротивника є ракети ще на три-пʼять хвиль атак, повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, пише The New York Times.

"За нашими підрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль атак. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - зазначив він.

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Скібіцький також повідомив, що з початку війни РФ вдалося створити близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 240 стратегічних крилатих ракет Х-101.

Масовані ракетні удари Росії по Україні - що треба знати

5 грудня ворог здійснив восьму за рахунком масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. У цей день супротивник запустив понад 70 ракет, 61 з них знищили наші воїни.

Є "прильоти" в Вінницькій, Київській та Одеській областях, пошкоджено енергетичні об'єкти.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попереджав, що у Росії лишилося ракет ще на три-чотири масованих атаки.

6 грудня міністр оборони нашої держави Олексій Резніков сказав, що у РФ залишилось до 30% ракет "Калібр" від довоєнної кількості.

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