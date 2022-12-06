У РФ різко впала спроможність виготовляти деякі типи ракет.

Російська Федерація вийшла за межі необхідного для власного захисту резерву у використанні крилатих та балістичних ракет.

Таку заяву зробив Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону, коментуючи масований обстріл України 5 грудня. За його словами, у країни-агресора залишилося менш як 13% ракет "Іскандер", в той час як мати необхідно хоча б 25-30%.

"Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них", - сказав міністр.

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За даними Резнікова, до останньої атаки окупанти мали 37% "Калібрів", а зараз їх залишилось до 30%. Крім того, у них різко впала спроможність виготовляти деякі ракети, а для деяких відсутні складові.

"Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, бо в них дуже великий запас ракет С-300 - це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі "земля-земля", - додав він.

Міністр зазначив, що окупаційні війська таким чином намагаються тероризувати Харківську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Обстріл України 5 грудня

Як відомо, вчора російська армія вкотре завдала масованого удару по території України. Силам ППО вдалося збити більш як 60 ракет.

Удари припали на об’єкти енергитичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Крім того, одна з російських ракет впала на території Молдови.

Після масованої атаки в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків.

Сьогодні голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у Росії вистачить озброєння ще на декілька масштабних атак.

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