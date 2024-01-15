Ворог чекає, коли на лінії зіткнення промерзне земля.

Російські окупанти, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України Зараз вони чекають того часу, коли замерзне земля.

Як прогнозують американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), ворог не зможе здійснити суттєві прориви лінії фронту через нестачу сил та особового складу. У росЗМІ пишуть, що новий наступ має бути з 12 по 2 лютого.

Водночас літературний критик і альтернативний історик Сергій Переслєгін занепокоєний тим, що РФ не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій. З наявними військами окупанти можуть тільки проводити локальні тактичні маневри.

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Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників. Дрони ЗСУ масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян.

Згідно з оцінкою ISW, мінусові температури в Україні наразі стримують операції на фронті, але, коли змерзне земля, місцевість стане більш сприятливою для механізованої маневреної війни.

"ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", - переконані експерти.

Війна в Україні - наступи росіян

генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники намагаються нарощувати атакувальні зусилля за рахунок "м'ясних" штурмів.

Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

В ISW заявляли, що РФ готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил ліній оборони ЗСУ. Такі бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів. Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель.

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