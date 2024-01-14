Їх будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі.

Кадрові війська РФ формують десантно-штурмові бригади для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані. За словами російських джерел, такі бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів. Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ - 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ). ДШБ існують у сучасній армії РФ в складі Повітряно-десантних військ, тому їхні сухопутні формування цілком можуть намагатися створити такі групи.

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Аналітики спостерігали за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і дійшли висновку, що створення спеціалізованих формувань має відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими окупанти наразі стикаються в Україні.

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", - пояснюють експерти.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 13 січня, на фронті між окупантами та Силами оборони України відбулося 61 бойове зіткнення. Бої велися одразу на восьми напрямках фронту – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському.

Росіяни ініціюють екологічну катастрофу на Сході України. Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Сходу України, які будуть обслуговувати Російські регіони.

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