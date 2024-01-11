Зокрема, в напрямку Куп'янську загарбники збільшують людський ресурс для наступів, а на Лиманському напрямку переміщуються додаткові штурмові загони.

Російські загарбники намагаються нарощувати атакувальні зусилля за рахунок "м'ясних" штурмів. Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram. Він відзначає, що оперативна обстановка на сході залишається складною, бо РФ продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", - наголосив Сирський.

Крім того, він повідомив, що на Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець та здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того, ворог переміщує з території Російської Федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

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"Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль", - повідомив Сирський.

За його словами, спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

При цьому, в районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. "З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту", - повідомив Сирський.

У цьому зв'язку, він запевняє, що незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.

"Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", - наголосив Сирський.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що пауз на полі бою не може бути, оскільки вони лише на користь Москві. Він зазначав, що зараз країна-агресор стикається із дефіцитом озброєнь.

Також українців попередили, що російські загарбники змінили тактику обстрілів України - вони роблять ставку на балістичні ракети, які протиповітряній обороні складно збивати.

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