Законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою Держдума планує схвалити до кінця 2023 року.

Російські законодавці планують анексію Азовського моря, територія якого є спільною між Україною та РФ відповідно до договору, ухваленому 20 років тому. Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Зазначається, що законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою Держдума планує схвалити до кінця 2023 року.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, такий крок, імовірно, створить "умови для примусового визнання Росією незаконної анексії окупованого Криму та Херсона, Запоріжжя та Донецька".

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Видання нагадує, що 20 років тому Росія та Україна підписали і ратифікували договір, який включав положення про те, що Азовське море, водойма площею майже 25 000 квадратних кілометрів, є історично внутрішньою водоймою як Росії, так і України, і що судна під українським або російським прапором користуються в Азовському морі свободою судноплавства.

В лютому Верховна Рада денонсувала договір, заявивши, що Москва порушила положення про те, що всі питання щодо Азовського моря повинні вирішуватися мирним двостороннім шляхом. У Києві також заявили, що передбачений договором дозвіл російським військовим кораблям вільно курсувати морем становить загрозу національній безпеці України.

У червні президент Росії Володимир Путін підписав закон, який також денонсував договір, заявивши, що Україна втратила статус прибережної держави Азовського моря після того, як РФ анексувала окремі території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Ситуація в Азовському морі - останні новини

В жовтні у ВМС ЗСУ розповіли про маневри ракетоносіїв Росії в Азовському морі. Так, після тривалої перерви російські окупанти вивели в Азовське море кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що російським кораблям немає де сховатися в Азово-чорноморському регіоні. За його словами, цей регіон досить невеликий, "і там особливо сховатися немає де, незалежно від того, в Азовське море вони щось переведуть, чи навпаки".

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