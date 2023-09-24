Зі звільненням півдня Запорізької і Донецької областей російські кораблі стануть ще більш доступними цілями для враження.

Російським військовим кораблям немає де сховатися в Азово-чорноморському регіону від можливості ураження українськими захисниками.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Що стосується флоту, Азово-чорноморський регіон досить невеликий і там особливо сховатися немає де, незалежно від того, в Азовське море вони щось переведуть, чи навпаки", - сказав Плетенчук.

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Він нагадав, як в Азовському морі у порту Бердянська "чудово згорів великий десантний корабель "Саратов".

"І звісно, коли наприклад, буде звільнено наш південь Запорізької області або Донецької, ці кораблі так само стануть більш доступними цілями", - сказав Плетенчук.

Російський флот йде до дна

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року у порту Бердянська було знищено великий десантний корабель "Саратов".

У квітні 2022 року українські захисники знищили російську гордість – крейсер "Москва". Корабель підбили за допомогою "Нептуна".

Крім того, 13 вересня 2023 року внаслідок удару по доку в окупованому Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". Також вдалося уразити підводний човен "Ростов-на-Дону".

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