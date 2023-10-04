Окупанти також знов посилили захист Керченського мосту.

Після тривалої перерви російські окупанти вивели в Азовське море кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це на брифінгу розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, наразі ситуація в Чорному морі напружена та контрольована, зараз в цій акваторії перебуває до п’яти російських кораблів. Водночас він зазначив, що зміни у поведінці противника фіксуються в Азовському морі.

"Новим є наявність зараз в Азовському морі двох ракетоносіїв, загальний залп може складати до восьми ракет. Окрім того, там перебуває один бойовий корабель. Чим це викликано, поки що сказати не готовий, але бачимо не те щоб зміну тактики, вони намагаються періодично переміщувати ці одиниці між портами", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він уточнив, що йдеться про два порти у тимчасово окупованому Криму - Феодосійським та Севастопольським, а також - Новоросійським портом (РФ).

За даними Плетенчука, російські кораблі зараз намагаються якомога менше заходити у Севастополь, тому що не відчувають звичного для них рівня безпеки. Водночас ракетоносії окупантів вимушені періодично заходити у цей окупований український порт, бо тільки в ньому відбувається завантаження ракет "Калібр". "Решта кораблів тримається ближче до Новоросійська", - додав речник.

За його словами, після приблизно тижневого "послаблення" противник знов посилив охорону Керченського мосту - зараз окупанти "прикрили" морські підходи до шляхопроводу близько десятьма катерами тощо.

Важливі новини під час війни з РФ - зараз це варто знати

Нагадаємо, Керченський (Кримський) міст виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом. Відтак, по ньому систематично наносяться удари, а його конструкція зазнає пошкоджень. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що удари по Кримському мосту триватимуть регулярно.

Як повідомляв УНІАН, після восьмирічної перерви російські виробники зрідженого нафтового газу (LPG) відновили регулярний експорт пропану та бутану через порт Керч в окупованому Криму. Постачання йде залізницею в порт Кавказ, а потім поромом в Керч, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено. Навесні поставки LPG з Керчі танкерами були спорадичними, а зараз експорт, переважно до Туреччини, став регулярним.

Вас також можуть зацікавити новини: