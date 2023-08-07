Росіяни навмисно загострюють суспільну напругу на окупованій українській території.

Росіяни навмисно посилюють грубе та зневажливе ставлення до українців на окупованих територіях. Загарбники намагаються змусити виїхати місцевих жителів в Російську Федерацію.

"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України з метою спонукати місцеве населення виїхати до РФ", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в своєму Telegram-каналі.

Зокрема, за її словами, "збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення".

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При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ. Так, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці збройних сил РФ, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності.

Російська тиранія на окупованих територіях - останні новини

Російські окупанти наштампували "паспорти" для всіх мешканців тимчасово окупованих територій. Тепер загарбники чекають, поки цих людей примусять їх забрати.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, зараз для жителів окупованих територій "отримання російського паспорта – це не право, це спосіб виживання".

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