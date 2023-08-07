Загарбники планують вивозити на українські території відходи з РФ.

Російський уряд вигадав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Загарбники вирішили перетворити українську землю на величезне сміттєзвалище для мотлоху з Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що уряд країни-агресорки опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки.

"Згідно з документом, Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ", – пояснили в ЦНС.

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Заявлені 1.3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте, як наголосили в Центрі спротиву фактично росіяни будуть використовувати техніку та обладнання, викрадені з українських комунальних підприємств на окупованих територіях. При цьому вищезгадані кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Михайлу Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", – додали в Центрі спротиву.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України люди практично позбавлені можливості отримати медичну допомогу. У Центрі нацспротиву зазначили, що більшість лікарень загарбники перевели у формат військових шпиталів, де лікують лише окупантів.

Раніше також стало відомо, що росіяни звозять на тимчасово окуповані території України студентів з РФ. Робиться це для пропагандистських заходів.

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