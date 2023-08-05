До захопленого Мелітополя Запорізької області окупанти привозять "гастролерів" із РФ, а також не випускають з міста місцевих жителів. Таким чином терористи готуються до так званих "виборів".
"Минулорічний досвід псевдореферендуму показав: місцеві мешканці ігнорують "демократію" від окупантів. Тож доводиться залучати гастролерів з глибинок немитої", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, два тижні тому росіяни закрили найшвидший шлях евакуації через КПП Колотилівка-Покровка, щоб не дати місцевим мешканцям покинути захоплену територію.
Федорова додав, що евакуація з Мелітополя через окупований Крим перетворилась на лотерею, оскільки одних окупанти на КПП пропускають, а інших - розвертають назад. Це стосується навіть власників російських паспортів.
"Навіть для рашистів паспорт РФії, виданий на ТОТ - це вовчий квиток", - підсумував мер Мелітополя.
Ситуація у Мелітополі - останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Щоб приховати реальні втрати, противник розмістив в області щонайменше кілька мобільних крематоріїв.
Сили спротиву також не сидять на місці. У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі за тиждень знайшли вбитими чотирьох російських загарбників.