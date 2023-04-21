Існування цих КПП підкреслює, що російські посадовці насправді не вважають мешканців захоплених територій своїми громадянами.

Росія планує зберегти контрольно-пропускні пункти між своєю та тимчасово окупованими територіями України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські "воєнкори" наголошують, що ці КПП значно сповільнюють постачання боєприпасів окупантам на передову в Донецькій області.

"Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в ISW.

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Пояснюється, що Росії ці КПП потрібні з міркувань безпеки. Саме з цієї причини були також посилені заходи біля Керченського мосту. Крім того, КПП заважатимуть чоловікам з ТОТ тікати в Росію від примусової мобілізації.

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - вважають аналітики.

Ситуація на окупованих територіях

Російські війська продовжують посилювати терор населення на тимчасово окупованих територіях. У захоплених районах Запорізької області росіяни посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, в людей перевіряють телефони на предмет передачі Силам оборони України розвідувальних даних.

Також було помічено збільшення кількості блокпостів і патрулів у Старобільську Луганської області.

Росіяни обмежують можливості переміщатися для всіх, хто не хоче брати паспорт РФ.

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