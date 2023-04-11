Російські загарбники посилюють так званий "контррозвідувальний режим" на тимчасово захоплених територіях.

Російські загарбники обмежують рух таксистів в окупованому Токмаку Запорізької області і збільшують кількість блокпостів і патрулів у Старобільську Луганської області.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, російські окупанти продовжують посилювати "контррозвідувальний режим" на тимчасово захоплених територіях.

"У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів", - йдеться у зведенні.

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Як зазначають у Генштабі, дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області.

"Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам", - йдеться у зведенні.

Ситуація на окупованій території

Як раніше повідомляв УНІАН, в місті Токмак Запорізької області російська окупаційна адміністрація заявила, що для отримання російського паспорта місцеві жителі мають подати не тільки паспорт громадянина України і свідоцтво про народження, але також здати відбитки пальців.

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники звільнятимуть працівників, які не отримали паспорт країни-агресорки. Свої незаконні дії окупанти пояснюють "новою юрисдикцією"

За даними аналітиків ISW, Росія проводить релігійні чистки і переслідує неугодні релігійні організації на окупованій території України.

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