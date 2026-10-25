Росія побудувала дронопорт у Криму: капітан ВМС розкрив, чим це загрожує Україні

В останні два тижні росіяни змінили тактику цих операцій.

Ключовою стратегічною метою Росії є перерізання шляхів постачання до портів Одеси та Дунаю. Про це заявив Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ у 2004–2020 роках, в етері на Radio NV.

"Ми контролюємо зараз 18% узбережжя від устя Дунаю до устя Дніпра. Вони це завдання виконували весь час агресії, з першого дня. А починаючи з липня цього року, вони дуже інтенсивно почали це завдання виконувати. Це пов'язано з тим, що ми почали операцію з Кримом. А їм, звичайно, щось треба було відповідати", – сказав Риженко.

Він додав, що спершу Росія почала завдавати ударів по суднах, які виходили з Одеси. Для цього ворог використовував дрони та ракети. Однак в останні два тижні росіяни змінили тактику цих операцій.

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"Вони побудували дронопорт в Новоозерному, це західна частина Криму. Там може базуватися одночасно близько 20 дронів. Ці дрони дуже легко, навіть зараз в осінньо-зимовий період можуть досягнути західного узбережжя Чорного моря. І останні два тижні дійсно дуже активно починають отримувати пошкодження і навіть знищуватися судна", – заявив Риженко.

Він додав, що для протидії такої тактики РФ, Україна може використовувати територіальні води сусідніх країни – Болгарії та Румунії для проходу суден. Оскільки РФ навряд наважиться відкрито атакувати човни в такому випадку, оскільки це можна буде сприйняти як прямий напад на територію НАТО. За словами експерта, Румунія вже зверталася до НАТО з проханням допомогти протидіяти ударам російських дронів.

"НАТО вже прийняло рішення про направлення в цей район літаків розвідувальних і патрульних. Будуть направлені якісь безпілотні системи для патрулювання і знищення таких дронів, які наближаються в район виключно морської економічної зони Румунії й Болгарії. По статусу ця зона є міжнародними водами, але загроза, звичайно, для узбережжя цих країн є. Ці дрони будуть знищуватися", – розповів Риженко.

Російські удари по суднах: що відомо

Нагадаємо, останнім часом РФ завдала низки ударів по суднах у Чорному морі. Зокрема 23 жовтня повідомлялося про те, що внаслідок атаки дрона затонуло торговельне судно Khoryv під прапором Коморських островів. Внаслідок цього загинув один українець.

Тим часом Bloomberg повідомляє про те, що Україна веде переговори з трьома країнами щодо організації зернового коридору на Чорному морі. Зазначається, що в цьому зацікавлені Туреччина, Єгипет та Індія, які вже запропонували забезпечити безпечне плавання суден під їхніми прапорами та перевозити продовольство.

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