Україна веде переговори з трьома країнами щодо організації зернового коридору, - Bloomberg

Туреччина, Єгипет та Індія запропонували забезпечити безпечне плавання суден під їхніми прапорами та перевозити продовольство.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо можливості відкриття цивільного судноплавства в Чорному морі, зокрема для експорту сільськогосподарської продукції, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначило, що чорноморські порти країни є основним маршрутом для експорту продовольства з України. Вони здатні відвантажувати до 40 мільйонів тонн зерна протягом маркетингового сезону.

Нагадується, що з серпня такі відвантаження були припинені через російські повітряні атаки на портову інфраструктуру та судна.

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"Ми не можемо забезпечити такі обсяги відвантажень залізничним транспортом", - пояснив президент України.

Він поділився, що Туреччина, Єгипет та Індія запропонували забезпечити безпечне плавання суден під їхніми прапорами. Вони зможуть заходити як в українські, так і в російські порти та перевозити продовольство.

"Одне судно прямує до нашого порту, а інше – до російського, і ми погоджуємося на домовленості про те, щоб не наносити ударів по жодному з цих суден", - зазначив Зеленський.

Однак, за словами президента України, Росія виступає проти цього плану, незважаючи на регулярні заклики з боку турецьких, індійських та єгипетських посередників.

Зеленський також додав, що Київ звернувся до Європейського Союзу з проханням поновити програму "коридорів солідарності", яка на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році дала Україні змогу експортувати зерно через європейські залізниці та порти.

"Ми просимо ЄС відновити "коридори солідарності" для сприяння експорту зерна. Це зерно потрібне всім", - наголосив він.

Видання нагадало, що Україна зазнала масштабних ударів по своїй цивільній портовій інфраструктурі після того, як минулого літа вона завдала ударів по так званому російському "тіньовому флоту", який експортує переважно нафту та нафтопродукти, що підпадають під санкції.

В статті наводяться дані Міністерства сільського господарства України, що на даний момент Київ може експортувати лише 38 % від звичайних обсягів.

Українське зерно: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра, президент України Володимир Зеленський звертався з проханням дозволити транзит українських вантажів із зерном. Зокрема, окрім Угорщини, таке прохання було адресовано Польщі, Румунії та Словаччині. Угорський лідер заявив, що не заперечуватиме, якщо українські вантажі із зерном лише прямуватимуть транзитом через його країну до інших пунктів призначення. Мадяр поділився, що транзит зерна організують за моделлю, запропонованою невдовзі після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Також ми писали, що Bloomberg наводить дані, що атаки РФ на комерційні судна біля західного узбережжя Чорного моря зросли. Пояснюється, що це загрожує посилити навантаження на і без того обмежені торговельні потоки в регіоні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що комерційні судна та їхні екіпажі стають мішенями, і в результаті цього на морі вже є жертви. Ці атаки свідчать про те, що Чорне море стає дедалі менш надійним коридором для торгівлі сільськогосподарською продукцією.

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