Армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: багато загиблих і поранених (фото)

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

У ніч на 16 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами та ракетами, за попередніми даними, загинуло вже 9 людей, понад 20 постраждали.

Оновлено 8.25. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до восьми, 16 людей постраждали.

Оновлено 10.20. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що за наслідками нічних обстрілів в Одесі підтверджено загибель 9 людей, ще 23 - постраждало.

Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, збройні сили РФ спершу атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру та житлові масиви Одеси. Зокрема, пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення гуртожитків навчального закладу, а також триповерховий житловий будинок поряд. Тоді, від першої нічної атаки постраждали пʼятеро людей, яких доправлено до лікарні.

Ближче до ранку ворог вдарив по житлових кварталах Одеси балістичними ракетами - пошкоджено 1-5 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Через атаку загинули троє жінок віком 20-56 років, троє чоловіків віком 23-26 років, дані щодо ще кількох загиблих встановлюються. Всіх постраждалих госпіталізували, одна жінка наразі перебуває в тяжкому стані, додали у пресслужбі.

У пресслужбі мерії заявили, що 16 квітня в Одесі оголошено день жалоби. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Своєю чергою, державне підприємство "Адміністрація морських портів Одеси" повідомило, що сьогодні під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. Під час повітряної тривоги вночі зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об’єктах. Внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.

За попередньою інформацією, постраждалих в портах немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Оновлено 12.00. Вранці 16 квітня росіяни знов почали атакувати Одесу дронами. Як передає кореспондент УНІАН, ворожі безпілотники кілька годин літали на малій висоті над містом, зокрема над житловими будинками.

За словами начальника МВА Лисака, вже зафіксовані наслідки цієї атаки.

"Ранок в Одесі знову розпочався з ворожої атаки. В одному з районів пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автівки, що знаходилися всередині. Також пошкоджено один із ринків міста - постраждало троє людей. Медики вже надають потерпілим усю необхідну допомогу", - повідомив він.

Крім того, в іншому районі обласного центру від атаки постраждав приватний будинок і автівка.

За словами очевидців, один з дронів врізався у багатоповерховий житловий комплекс "Дмитрівський", але, на щастя, не вибухнув, а впав на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу оголошували кілька разів. Спочатку через дронові удари – десятки безпілотників сунули на регіон з боку Чорного моря, під ранок – через ракетну атаку по Одесі. У місті було чути потужні вибухи.

"Цієї ночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Згодом він уточнив, що кількість загиблих зросла до 7.

За його словами, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району тощо.

Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Оновлено 8.10. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що місто пережило кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів - семеро людей загинуло, щонайменше 12 постраждало.

За даними Кіпера, у місті пошкоджено обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, зазнав ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі. Внаслідок обстрілів на окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі. Зараз тривають роботи з локалізації наслідків.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, підрозділи служби залучались до ліквідації наслідків ворожих атак на кількох локаціях міста. Внаслідок влучань пошкоджено, у тому числі складські приміщення.

"Вибуховою хвилею пошкоджено скління 3-х 5-поверхових гуртожитків. В місцях влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідовано. Вранці ворог поцілив у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши значні руйнування та пожежу. Частина квартир знищена. Рятувальники працювали в надскладних умовах, ліквідовуючи загоряння та розбираючи зруйновані конструкції", - наголошують у пресслужбі.

Атака по Україні 16 квітня

У ніч на 16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинився Київ. За останніми даними, у столиці внаслідок атаки загинули 5 осіб, серед них дитина, 21 людина постраждала.

Також Крім того, за даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, в Дніпрі через атаку росіян двоє людей загинули, 27 дістали поранень.

