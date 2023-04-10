Це лише одна з ініціатив для підняття морального духу військових.

Серед нещодавнього "витоку" даних Пентагону була інформація і про російські методи війни. Як повідомляє New York Times, російське керівництво пообіцяло своїм солдатом виплачувати додатковий бонус за знищення або пошкодження танків НАТО.

Така мотивація надана РФ для того, щоб збільшити моральний дух російських груп. Ця ініціатива є лише однією із серії заохочень окупантів захоплювати українські землі.

Зокрема важливо фіксувати знищення або пошкодження техніки у вигляді фото чи відео, адже завдяки цим файлам будуть проводити інформаційно-психологічні операції.

Відео дня

"Відеозаписи знищення танків будуть широко поширені, щоб знизити довіру України та Заходу та запевнити російські війська в їхній здатності подолати це нове озброєння", - йдеться у матеріалах Пентагону.

Танки НАТО в Україні: що відомо

На початку квітні в Міноборони Німеччини повідомили кількість обіцяних танків Leopard для України. Якщо брати до уваги дві моделі (Leopard 1 і Leopard 2), то разом Київ отримає 160 танків. Також Пісторіус відзначив, що поки не бачить шляху збільшення цих поставок.

У другій половині квітня Україна отримає від Іспанії шість танків Leopard 2A4. Загалом Марид пообіцяв передати 10 танків.

Однак у Росії уже вигадали, як будуть боротися із танками НАТО. Вони показали "старий дідівський метод".

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