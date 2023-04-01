Борис Пісторіус зазначив, що ресурси союзників України обмежені.

Всього Україна отримає шість батальйонів з німецькими танками Leopard різних конфігурацій. Загальна кількість бойових машин складе 160 штук.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країни-члени НАТО мають намір передати Києву два батальйони з Leopard 2 та чотири батальйони з Leopard 1. За його словами, Україна навряд чи отримає більше такого озброєння, тому що ресурси союзників обмежені, а Німеччина не віддасть недоторканні резерви.

"Я не бачу сценарію, при якому вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено", - заявив глава німецького оборонного відомства в інтерв'ю виданню Die Welt.

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При цьому він нагадав, що Вашингтон та Лондон теж передадуть танки.

"У країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправки. Незважаючи на це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України", - підсумував Пісторіус.

Танки для України - що відомо

Україна змогла домогтися поставок танків від союзників. Переговори були довгі і важкі. В результаті Німеччина заявила, що в Україну прибуло 18 бойових німецьких танків Leopard 2. При цьому після Великодня перші шість танків Leopard передасть Іспанія. Крім цього багато країн вирішили передати ЗСУ інші бойові машини.

Аналітики відзначили, що Київ вже отримав десятки різних танків, а також очікуються поставки зі Швеції, Канади, Фінляндії та Португалії.

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