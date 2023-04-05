Відзначається, що на одній з військових баз країни пройшли підготовку 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків.

Іспанія затримує відправку Україні шести танків Leopard 2A4. Бойові машини потребують переобладнання та перевірки боєготовності.

Видання Reuters пише, що танки поїдуть в Україну в другій половині квітня. Відзначається, що бойові машини не використовувалися з 1990-х років, тому їх необхідно переобладнати, а також перевірити боєготовність.

Варто відзначить, що раніше в Іспанії заявили про відправку танків в Україну після 9 квітня. Всього Мадрид пообіцяв передати Києву всього 10 танків.

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Крім того, Іспанія підготувала 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків на військовій базі в Сарагосі.

Танки для України - що відомо

В Іспанії заявили, що "в найближчому майбутньому" відправлять в Україну шість танків Leopard 2. Пізніше глава Міноборони країни Маргарита Роблес заявила, що Мадрид надасть Києву ще чотири танки.

Пізніше стало відомо, що 55 українських танкістів пройшли навчання в Іспанії, щоб сформувати 10 екіпажів танків Leopard 2а4.

Аналітикт вказали, що Україна вже отримала десятки різних танків і очікуються поставки як з Іспанії, так зі Швеції, Канади, Фінляндії та Португалії.

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