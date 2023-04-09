Начальник одного з центрів бойової підготовки заявив, що вже почали готувати спеціальну групу.

Методички для боротьби з танками, які Україна отримала від західних союзників, розробили в Міністерстві оборони Російської Федерації. Росіяни нібито створюють спеціальні групи для боротьби з бойовими машинами, зокрема Leopard.

За словами начальника центру бойової підготовки в Муліно Євгена Аріфуліна, нібито на полігоні вже готують екіпажі танків "безпосередньо для танкової дуелі". При цьому він вказав, що для боротьби із західними танками вже тренують операторів дронів, снайперів і кулеметників.

"Хороший кулеметник, хороший снайпер буде позбавляти його (танк - УНІАН) "зору", а гранатометники - його розстрілювати. Нове-це добре забуте старе", - цитує Аріфуліна Російська служба ВВС.

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Він заявив, що так "у Вітчизняну війну діди робили".

"Там теж створювалися спеціальні групи боротьби з танками", - підсумував російський вояка.

Танки для України - що відомо

Після тривалих переговорів Україна домоглася поставок західних танків. У Берліні повідомили, що Київ отримав 18 Leopard 2. Також ряд країн вирішили передати ЗСУ інші бойові машини.

Аналітики відзначили, що ЗСУ вже отримав десятки різних танків, але ще очікуються поставки зі Швеції, Канади, Іспанії, Фінляндії та Португалії.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країни-члени НАТО мають намір передати Києву два батальйони з Leopard 2 і чотири батальйони з Leopard 1. За його словами, Україна отримає всього 160 бойових машин.

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