Тепер прес-служби кожного угруповання військ РФ копіюють загальне зведення, а не дають окремі звіти, як робили це раніше.

Міноборони Росії повертається до більш стриманого висвітлення своєї війни проти України та намагається піддавати цензурі скарги з лінії фронту та повідомлення про контрнаступ ЗСУ.

Як повідомили американські аналітики ISW, відомство нещодавно змінило стиль своїх щоденних репортажів, щоб зменшити щоденний обсяг інформації про війну.

Так, раніше Міноборони РФ випускало щоденний ситуаційний звіт, який відрізнявся від окремих зведень прес-служб кожного російського угруповання військ. З 29 серпня представники кожного угруповання військ РФ замість власних оригінальних зведень опублікували скопійований текст загального щоденного ситуаційного зведення.

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Зазначається, що МО РФ протягом усієї війни послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б забезпечувала обмежену інформацію про лінії фронту. Якщо нинішня тенденція збережеться, то зміни у репортажах Міноборони Росії продемонструють ширші зусилля окупантів щодо цензури російських репортажів про війну.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському напрямках.

ЗСУ просуваються вперед на Таврійському напрямку та завдають відчутних втрат російським окупантам.

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