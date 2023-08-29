Головнокомандувач ЗСУ похвалився діями наших операторів дронів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав інсайд з поля бою на одному із найгарячіших напрямків фронту в Україні. Раніше українського воєначальника оригінально привітали з ювілеєм пілоти ЗСУ.

Так, Залужний опублікував нове відео "дронового" бою: в кадрі наш БПЛА дістався до російської самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" й влаштував "бавовну".

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, за "ювелірне" керування дроном відповідальні бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Залужний дав жорстку обіцянку щодо війни окупантам

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний пояснив, у чому полягає концепція "перемоги" України у війні з РФ та дав жорстоку обіцянку: повернути тимчасово окупований Крим українцям.

Він підкреслив, що здійснить цю ціль, як тільки матиме відповідну можливість, начхавши на всі можливі "але".

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