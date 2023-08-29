Загарбники зазнали значних втрат, армія України рухається далі в рамках контрнаступу.

Сили оборони України просуваються вперед на Таврійському напрямку та завдають відчутних втрат російським окупантам.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 тис. 200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1)", - заявив він.

Також, за словами командувача, знищено 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, як зазначив Тарнавський, знищено чотири ворожі танки, вісім ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога", - додав він.

За добу ЗСУ "знесли" понад 500 солдатів РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, один - по пункту управління та три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Водночас, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни станом на сьогоднішній ранок, 29 серпня, орієнтовно склали 261 тис. 840. За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських загарбників. Також було знищено 14 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети.

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