Зокрема, війська РФ вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському напрямках.

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Війна в Україні - ситуація на "гарячих" напрямках фронту

Як повідомляє Генштаб, ситуація на фронті протягом останньої доби була наступною:

Відео дня

на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області; артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області; артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області; артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області; артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області; на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області; завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області; завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області; на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області; противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області; артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області; противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області; артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області. на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Що стосується ситуації на Запорізькому напрямку, то там противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

"На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микілське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку Сили оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1).

Також, за його словами, було знищено 34 одиниці військової техніки противника: 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: