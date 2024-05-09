Він також розповів про одну з причин, чому ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося.

Перші 180 тисяч боєприпасів, закуплених в рамках чеської ініціативи, можуть бути доставлені в Україну вже в червні. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю ARD.

"Чим більше сторін знають про ініціативу, тим більша конкуренція виникає. З одного боку, необхідно було говорити про ініціативу, щоб заручитися підтримкою інших країн, але з іншого боку, ми також розкрили свої карти, чим, звичайно, зараз користується Росія. Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом з нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 000 одиниць боєприпасів будуть доставлені в червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", – пояснив він.

Чеський лідер також зауважив, що Україна продемонструвала неабияку стійкість. Від початку вторгнення РФ вона зіткнулася з надзвичайними труднощами.

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"Росія, безсумнівно, набагато сильніша за Україну. Захід підтримує Україну технічно і фінансово, але ми наближаємося до того моменту, коли людські ресурси і підтримка серед українського населення все більше ставатимуть обмежуючими факторами. У цій ситуації – і я вже давно про це говорю – важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори", – наголосив Петр Павел.

Зброя для України

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні. Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер. При цьому подробиць він розкривати не став.

Тим часом у Нідерландах розповіли, коли почнуться поставки літаків F-16 Україні. Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен зазначила, що винищувачі почнуть надходити вже влітку. Першими почнуть відправляти літаки, надані Данією.

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