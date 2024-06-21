Росія продовжує 'губити' особовий склад: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Російсько-українська війна триває й Сили оборони продовжують завдавати серйозних втрат окупанту. Так, за даними Генштабу протягом минулої доби було ліквідовано 1060 окупантів.
Загалом же, втрати російських окупантів у війні проти України становлять 531 980 осіб. Крім того, Сили оборони знищили купу техніки ворога, зокрема:
- танків ‒ 8001 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35);
- артилерійських систем – 14106 (+54);
- РСЗВ – 1106 (+1);
- засоби ППО ‒ 861 (+2);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0);
- крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Крім того, російські окупанти втратили у війні проти України вже 19 181 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, з них 47 – протягом минулої доби. Також, Сили оборони за вчора знищили 10 одиниць спеціальної техніки окупантів, а "загальний рахунок" вже становить 2 367 одиниць.
Російсько-українська війна: важливі новини
За інформацією Politico, США вже вдруге послабили свої обмеження і дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.
Водночас із цим, Сполучені штати ухвалили рішення на надання Україні пріоритету у постачанні снарядів до комплексів Patriot і NASAMS. На практиці це означатиме, що Київ буде отримувати боєприпаси до цих систем пришвидшеними темпами.