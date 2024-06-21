Росія продовжує 'губити' особовий склад: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Сили оборони вже знищили понад 8 тисяч танків окупантів.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони продовжують завдавати серйозних втрат окупанту. Так, за даними Генштабу протягом минулої доби було ліквідовано 1060 окупантів.

Загалом же, втрати російських окупантів у війні проти України становлять 531 980 осіб. Крім того, Сили оборони знищили купу техніки ворога, зокрема:

танків ‒ 8001 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35);

артилерійських систем – 14106 (+54);

РСЗВ – 1106 (+1);

засоби ППО ‒ 861 (+2);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0);

крилаті ракети ‒ 2298 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, російські окупанти втратили у війні проти України вже 19 181 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, з них 47 – протягом минулої доби. Також, Сили оборони за вчора знищили 10 одиниць спеціальної техніки окупантів, а "загальний рахунок" вже становить 2 367 одиниць.

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Російсько-українська війна: важливі новини

За інформацією Politico, США вже вдруге послабили свої обмеження і дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.

Водночас із цим, Сполучені штати ухвалили рішення на надання Україні пріоритету у постачанні снарядів до комплексів Patriot і NASAMS. На практиці це означатиме, що Київ буде отримувати боєприпаси до цих систем пришвидшеними темпами.

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