Зазначається, що ухвалення цього рішення повʼязане із посиленням атак РФ на обʼєкти енергетичної інфраструктури України.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні пріоритет у постачанні снарядів до комплексів Patriot і NASAMS.

Як пояснив речник Пентагону Пет Райдер, відповідаючи на запитання української служби "Голосу Америки", на практиці це означатиме, що Київ буде отримувати боєприпаси до цих систем пришвидшеними темпами.

"На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими", – сказав він.

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Водночас на уточнення щодо того, чому це рішення ухвалили лише зараз, представник американського оборонного відомства відповів, що це повʼязано із посиленням атак РФ на обʼєкти енергетичної інфраструктури України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання (existential situation). Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – наголосив Райдер.

Військова допомога Україні: важливі новини

Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot. Проте натомість країна хоче отримати аналогічну систему для захисту власного неба.

Тим часом Південна Корея може переглянути можливість передачі озброєння Україні. Раніше Сеул надавав країні фінансову та гуманітарну допомогу. Така інформація зʼявилася після новин про підписання договору про партнерство між Росією та КНДР.

Крім того, оборонний гігант Rheinmetall отримав від Бундесверу рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів загальною вартістю до 8,5 млрд євро. Частина цих боєприпасів піде на підтримку України.

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