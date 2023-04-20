Сьогодні українські військові відбили понад 40 атак ворога, найзапекліші бої тривають за Бахмут.
Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
"Відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут", - зазначили у Генштабі.
Так, на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. "На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту", - сказано у зведенні.
Крім того, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, а на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. "На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії", - уточнили у Генштабі
Водночас, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наразі оперативна обстановка - без суттєвих змін. "Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей", - йдеться у повідомленні.
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Протягом минулої доби "вагнерівці", імовірно, захопили район на північ від вулиці Весела, включаючи територію бахмутської лікарні №2. За оцінками Інституту вивчення війни, місто вже окуповано на близько 87,9%.
Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, проте наступальні дії біля самої Авдіївки були безуспішними. Також провалилися наступи росіян біля Вугледара.
Водночас на південь України Росія відправила нову групу військ - Дніпровську групу військ (ДГВ), вважає британська розвідка: "Існування явно нової ДГВ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати".