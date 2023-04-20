Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Сьогодні українські військові відбили понад 40 атак ворога, найзапекліші бої тривають за Бахмут.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

"Відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут", - зазначили у Генштабі.

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Так, на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. "На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту", - сказано у зведенні.

Крім того, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, а на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. "На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії", - уточнили у Генштабі

Водночас, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наразі оперативна обстановка - без суттєвих змін. "Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей", - йдеться у повідомленні.

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Протягом минулої доби "вагнерівці", імовірно, захопили район на північ від вулиці Весела, включаючи територію бахмутської лікарні №2. За оцінками Інституту вивчення війни, місто вже окуповано на близько 87,9%.

Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, проте наступальні дії біля самої Авдіївки були безуспішними. Також провалилися наступи росіян біля Вугледара.

Водночас на південь України Росія відправила нову групу військ - Дніпровську групу військ (ДГВ), вважає британська розвідка: "Існування явно нової ДГВ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати".

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