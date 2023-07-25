Ігнат зауважує, що якщо у Росії будуть такі союзники як Іран чи інші країни, які межують з нею, і які не будуть під впливом санкцій, то здійснити контроль цих санкцій буде надзвичайно складно.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує на наявності західних запчастин у російській зброї і закликає світ дотримуватися санкцій проти країни-агресора.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, за рахунок чого, комплектуючих якого походження, Росії вдалося модернізувати ракету "Х-22" до "Х-32".

"Та якого походження? Західного, звичайно. Тому що все, що гарно літає і гарно влучає, високоточна зброя, - вона потребує західних комплектуючих. Про це вже всі говорять, не приховують, що є фірми-корпорації, які виготовляють цю продукцію, і ця продукція якимось чином, попри великий санкційний список, потрапляє до держави-окупанта", - зауважив Ігнат.

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Він додав, що тут не йдеться навіть про товари подвійного призначення.

"Потрібно і інше блокувати. Блокувати усі технології, які не повинні потрапляти до Росії, для видобутку газу, нафти, наприклад, чи інших речей. Розвитку технологічного сектору, галузі їхнього військово-промислового комплексу", - сказав речник.

Ігнат наголосив, що усе це допомагає Росії заробляти чималі кошти, які вона спрямовує на агресію проти України.

"Тому санкції повинні бути дотримані, в будь-якому випадку. Контроль їх важливий. Але, разом з тим зазначу, що якщо у них будуть такі союзники як Іран чи інші країни, які межують з Росією, і які не будуть під впливом цих санкцій, то здійснити контроль цих санкцій буде надзвичайно важко", - зазначив речник Повітряних сил.

Також на запитання щодо зниження останнім часом кількості випадків застосування російськими загарбниками ракет "Х-101" і "Х-555", і чи може це означати, що вони створюють запаси, Ігнат зауважив, що їх застосовують "не так вже й рідко".

"Нещодавно їх застосовували. Кілька тижнів тому – це вже для нас рідко", - сказав він.

На думку речника ПС ЗСУ, ці ракети все ж, можливо, ворог притримує для здійснення якихось провокацій, тож до цього теж потрібно бути готовими.

Росія обходить санкції

Нещодавно група дослідників встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну. Більшість з них є американськими і лише частина припадає на Японію, Канаду та Швейцарію.

За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, Росія продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах "Х-101", двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі".

В уламках боєприпасів знаходять компоненти американського, швейцарського, японського та німецького виробництва. У Міністерстві закордонних справ Німеччини припустили, що частина компонентів могла бути поставлена ще до початку повномасштабного вторгнення.

На деталях збитого іранського дрона, запущеного в ніч на 18 липня російськими окупантами по Миколаєву, виявили маркування країн Заходу. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото збитого іранського безпілотника: на ньому видно, що на карбюраторі двигуна є напис "Зроблено в Ірландії".

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