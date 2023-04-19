Захід веде переговори з третіми країнами для припинення імпорту в РФ.

На територію Російської Федерації просочуються заборонені західними санкціями технології. Треті країни поставили Москві "заборонки" вже на мільйони доларів

Видання The New York Times пише, що високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили сплеск продажів чипів та інших електронних компонентів в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. США та їх союзники ведуть боротьбу за те, щоб чипи, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили в руки Росії.

Але позбавити Росію доступу до чипів було непросто, і США і Європа не домоглися явної перемоги. Хоча можливості Росії з виробництва озброєнь скоротилися через західні санкції, введені понад рік тому, країна все ще має обхідний доступ до багатьох електронних компонентів.

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Американські офіційні особи стверджують, що масштабні санкції, які вони ввели в партнерстві з урядами 38 інших країн, завдали серйозної шкоди військовому потенціалу Росії і збільшили витрати Кремля на закупівлю необхідних запчастин.

"Я вважаю, що ми дуже ефективно перешкоджаємо здатності Росії підтримувати і відновлювати збройні сили. Ми розуміємо, що це важка, дуже важка робота. Вони адаптуються. Ми адаптуємося до їх адаптації", - зазначив куратор експортного контролю США в Бюро промисловості і безпеки Міністерства торгівлі Алан Естевес.

Немає сумнівів, що торгові обмеження значно ускладнюють Росії отримання технологій, які можна використовувати на полі бою, більша частина яких розроблена фірмами в США та союзних країнах.

Прямі продажі чипів в Росію з США і їх союзників впали до нуля. Офіційні особи США заявляють, що Росія вже витратила більшу частину своєї найточнішої зброї і була змушена замінити її на низькоякісніші або контрафактні деталі, які роблять її зброю менш точною.

Але дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб забезпечити Росію частиною того, що їй потрібно. Після різкого падіння одразу після українського вторгнення імпорт чипів до Росії знову почав зростати, особливо з Китаю. Імпорт у період з жовтня по січень становив 50 і більше відсотків середнього довоєнного рівня щомісяця, згідно з даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator.

Виконавчий директор Silverado Сара в. Стюарт сказала, що експортний контроль, введений щодо Росії, зруйнував існуючі раніше ланцюжки поставок, назвавши це "дійсно позитивним моментом". Але вона сказала, що Росія "все ще продовжує отримувати досить значну кількість" комплектуючих.

"Це насправді мережа ланцюгів поставок, дуже, дуже велика, дуже складна і не обов'язково прозора. чипи справді всюдисущі", - сказала пані Стюарт.

Поки Росія намагалася обійти обмеження, американські чиновники неухильно посилювали обмеження, включаючи введення санкцій проти десятків компаній та організацій у Росії, Ірані, Китаї, Канаді та інших країнах. США розширили свої торгові обмеження, включивши тостери, фени та мікрохвильові печі, всі з яких містять мікросхеми, і створили "ударну групу з підривних технологій" для розслідування та переслідування незаконних суб'єктів, які намагаються придбати секретні технології.

Але незаконну торгівлю мікросхемами важко контролювати, враховуючи повсюдність напівпровідників. У 2021 році компанії відвантажили клієнтам по всьому світу 1,15 трлн чипів, поповнивши величезні світові запаси. Китай, що не входить в санкційний режим, використовує все більш складні чипи.

Асоціація напівпровідникової промисловості, що представляє великі компанії-виробники чипів, заявила, що співпрацює з урядом США та іншими сторонами в боротьбі з незаконною торгівлею напівпровідниками, але контролювати їх потік надзвичайно складно.

"У нас є суворі протоколи для видалення недобросовісних учасників з наших ланцюгів поставок, але щороку в усьому світі продається близько трильйона чипів, і це не так просто, як перемикання вимикача", - йдеться в повідомленні асоціації.

Поки що російські військові, схоже, покладалися на великий запас електроніки та зброї, які вони накопичили до вторгнення. Але ці запаси можуть вичерпуватися, що робить більш актуальним отримання Росією нових поставок.

У звіті, опублікованому у вівторок незалежною групою Conflict Armament Research, що вивчає російську зброю, витягнуту з поля бою, міститься перший відомий приклад виготовлення Росією зброї з використанням чипів, вироблених після початку вторгнення.

За словами Деміена Сплітерса, який керував розслідуванням C. A. R., три ідентичних чипи, виготовлених американською компанією на офшорному заводі, були виявлені в безпілотниках Lancet, виявлених в декількох місцях в Україні в лютому і березні цього року.

Сплітерс заявив, що його група не розголошувала виробника чипів, працюючи з компанією, щоб простежити, як продукт опинився в Росії. Ці чипи не обов'язково є прикладом порушення експортного контролю, сказав Сплітерс, оскільки США не вводили обмежень на цей конкретний тип чипів до вересня 2022 роки. За його словами, чипи були виготовлені в серпні і, можливо, незабаром після цього були відвантажені. Але він вважає, що це свідчить, що великий довоєнний запас електроніки в Росії, нарешті, вичерпався.

"Тепер ми почнемо дивитися, чи будуть ефективними заходи контролю і санкції", - зазначив Сплітерс.

Як показують документи березневої зустрічі, американські і європейські офіційні особи все більше стурбовані тим, що Росія отримує американські і європейські товари, перенаправляючи їх через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

В одному з документів говориться, що в 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше мікросхем і процесорів з США і на 212% більше з ЄС, ніж у 2021 році. Тоді Вірменія експортувала 97% цих процесорів, в той числі в Росію, йдеться в документі.

В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій мікросхем та компонентів, які вважаються критичними для розробки російської зброї, включаючи так звану програмовану решітку воріт, яка була виявлена в одній з моделей російської крилатої ракети, KH-101

Обмін розвідувальними даними між США і Європою є частиною зароджуються, але посилюються зусиль по мінімізації витоку комплектуючих в Росію. У той час як у Вашингтона є більш глибокий досвід у забезпеченні дотримання санкцій, Євросоюзу не вистачає централізованих розвідувальних, митних і правоохоронних можливостей.

США та ЄС нещодавно направили своїх чиновників до країн, з яких були найбільші поставки в Росію, щоб спробувати скоротити торгівлю. Естевес сказав, що недавній візит до Туреччини переконав цей уряд припинити перевалку вантажів в Росію через їх зону вільної торгівлі, а також обслуговування російських і білоруських літаків в турецьких аеропортах.

Чиновники адміністрації Байдена кажуть, що поставки в Росію і Білорусь електронного обладнання впали на 41% в період з 2021 по 2022 рік, оскільки США і їх союзники розширили свої обмеження по всьому світу.

"Є певні райони світу, які використовуються для постачання цих предметів до Росії. Це проблема, на якій ми зосереджені", - зазначив помічник секретаря з контролю за експортом в Бюро промисловості і безпеки Метью с.Аксельрод.

Поставки чипів в Росію - останні новини

Станом на грудень 2022 року, через фірми-посередники Москва отримала чипів на 777 млн доларів, зокрема виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices і Infineon.

У січні 2022 року Вашингтон повідомив про готовність обмежити експорт мікрочипів в РФ у разі посилення агресії проти України. Дане попередження не зупинило Москву, яка розпочала повномасштабне вторгнення на українську територію 24 лютого 2022 року.

В останній тиждень квітня 2023 року Японія вирішила посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Всього в списку 23 товари, в тому числі для виготовлення напівпровідникових приладів і мікросхем.

У травні 2022 року в російських комплексах ППО "Панцир", вертольотах Ка-52 "Алігатор" і крилатих ракетах Х-101 виявили Західні мікросхеми.

31 березня 2023 року Японія ввела новий пакет санкцій, який включив заборону на поставки комплектуючих для авіації, в тому числі безпілотної, а також для космічної галузі.

2 квітня 2023 року видання Bloomberg пише, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем.

14 квітня видання Hraparak повідомило, що Німеччина зажадала від Вірменії перекрити паралельний імпорт і банківські перекази в Російську Федерацію.

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