На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступальні дії.

Російські окупанти, попри втрати у людях й техніці, протягом 14 травня 2023 року продовжували наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Генштаб у ранковому зведенні станом на 15 травня доповідає про 46 боєзіткнень з загарбниками. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Що відбувається на фронті:

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на Куп'янському напрямку - в районах Масютівки та Синьківки - штурми ворога закінчились провалом;

на Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по прифронтовій зоні;

на Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине;

на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області;

на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

А ось на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та тероризує прифронтові населені пункти постійними обстрілами.

Війна новини - головне з фронту

14 травня заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що українські захисники захопили російські позиції на околиці Бахмута. Крім того, бійці Сил оборони взяли в полон російських солдатів.

За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, наступальний потенціал росіян на Бахмутському напрямку суттєво знизився. Однак так званого "снарядного" голоду ні у найманців ПВК "Вагнер", ні у регулярної армії РФ немає.

Втім, наголосив експерт Юрій Федоров, ЗСУ під Бахмутом беруть російських окупантів у кліщі. При цьому українські сили просуваються і з іншого боку, що свідчить про інтенсифікацію наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Тим не менше Росія розпочала кампанію зі зриву українського контрнаступу, зауважив Інститут вивчення війни. Всі безпілотні і ракетні удари російських військ по Україні з квітня, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямовані на ураження військової інфраструктури та логістичних маршрутів.

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